سقوط عاطلين بـ 1.5 كيلو هيروين في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهما كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد القبض على «هـ.ا» 31 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، و«ر.ع» 22 سنة، سبق اتهامه في قضيتين.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن كيلو و 500 جرام، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 1376 لسنة 2023م، جنايات مركز كفر الشيخ.