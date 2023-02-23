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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا ارتدى رونالدو الجلابية البيضاء في السعودية؟..مواقع التواصل تشتعل لهذا السبب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو بالجلباب السعودي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر اللاعب كريستيانو رونالدو صور ومقطع فيديو له وهو يرتدي الجلباب الابيض في المملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة 

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وتساءل بعض رواد السوشيال ميديا عن السبب الذي جعل الدون يرتدي الجلباب الذي يعبر عن الزي الرسمي للسعودية، بينما تبعها تفاصيل للحدث الذي كان بمثابة احتفال مميز في المملكة.

 

وقال رونالدوا معلقا على مقطع الفيديو الذي نشره “احتفال مميز جدا في السعودية، سعيد بتواجدي هنا”. 

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشعل فيها الدون مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول رواد سابقا صور له أثناء رحلات تخييم في البر ولبس الزي السعودي وتناول الطعام التقليدي في البلد المضيف الذي يلعب فيها لنادي النصر ويحقق معه نتائج مبهرة.

وجاء ارتداء رونالدو للزي السعودي بمناسبة احتفال السعودية، امس الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا فى يناير من العام الماضى بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية، وفق سفارة السعودية بالقاهرة 

كريستيانو رونالدو السعودية

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