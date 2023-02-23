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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت طاعة القانون .. أول تعليق من مطرب المهرجانات مسلم بعد إيقافه

مسلم
مسلم

كتب مطرب المهرجانات مسلم، منشورا له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، رد من خلاله على قرار وقفه من نقابة المهن الموسيقية، بسبب عدم حضوره للتحقيق في أزمة المنتج سلطان الشن. 

وكتب مسلم، في منشوره: «ان شاء الله ملتزم بكل مواعيدي مع نقابة المهن الموسيقية و هي بيتي و دار الآمان الیا و ملتزم ب أي قرارات تصدر من النقابة و ان شاء الله كل اللي جاي خير و مفيش اي مشاكل و انا تحت طاعة القانون». 

 

وقف مسلم عن الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا أعلنت من خلاله وقف مؤدي المهرجانات مسلم عن الغناء وعدم التعامل معه لحين التحقيق معه، وذلك بعد تخلفه عن الموعد المحدد له يوم الأحد الماضي.

وجاء البيان كالأتي: نظرا لعدم التزام المطرب مسلم بموعد التحقيق المحدد معه من قبل نقابة المهن الموسيقية وعدم مثوله أمام لجنة التحقيق بالشئون القانونية بمقر النقابة العامة، لاستكمال التحقيقات في الشكوى المقدمة من المنتج سلطان الشن ضده في موضوع العقد المبرم بينهما، قررت إدارة الشئون القانونية بمعرفة السادة مستشارين النقابة الأستاذ علاء الدين عامر والأستاذ رامي عادل والأستاذ أحمد مكين وبعد العرض على السادة أعضاء مجلس الإداره الموافقة على إيقاف المطرب المذكور، عن العمل لحين مثوله أمام إدارة الشئون القانونية بمقر النقابة العامة.

وتابع البيان: وعليه تم تعميم القرار على جميع المنشآت السياحية والفنادق والمولات والكافيهات.

 

مسلم ونقابة الموسيقيين

كانت نقابة المهن الموسيقية،  قد قررت استدعاء مؤدي المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم للحضور إلى مقر النقابة، اليوم الأحد، للتحقيق معه في الشكوى التى تقدم بها منتجه سلطان الشن لتعاقده المخالف مع شركة روتانا.

وكان سلطان الشن قد تقدم ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهما المخالف، خاصة وأن مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة الشن الحالية اس بى برودكشن لمدة 10 سنوات.

ومنذ عام تقريبا أعلن مسلم، عن انتهاء، عقده مع المنتج هاني محروس، وتحويل عقده للمنتج السعودي سلطان الشن.

وشارك سلطان الشن فيديو التعاقد، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: تعاقد مسلم مع سلطان الشن وتنازل جميع حقوقه من المنتج هاني محروس الى سلطان الشن.

وقام مسلم بالتعاقد مع روتانا في سرية تامة خاصة وأن الطرفين على علم بوجود تعاقد قائم بين مسلم وسلطان.

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