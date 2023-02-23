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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

باغتها أثناء سيرها .. سائق بشركة توصيل شهيرة يهتك عرض فتاة في الدقي

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سائق بشركة توصيل  أجرة شهيرة  إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر 31 عاما. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليها  بغير قوة أو تهديد، بأنه وحال استقلاله سيارته بالطريق العام باغت المجني عليها أثناء سيرها على قدميها وقام بصفعها بيده على منطقة حساسة في أسفل جسدها .

شهد  عمرو مصطفي عبدالعال محمد رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الدقي  بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وتمكن على إثر أمر النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره والتحصل من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة على مقطعين مسجلين للواقعة علي نحو ما شهدت به الشاهده الاولي وعزى قصد المتهم لهتك عرض الضحية.

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