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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يلغي ترخيص مكتب الليرجان العلمي ومخزن العينات التابع له

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية قرار في - العدد الذي حمل رقم  44 (تابع) في ٢٢ فبراير سنة ٢٠٢٣
وجاء نص القرار كالتالي «قرار رئيس الهيئة رقم 70 لسنة ٢٠٢٣
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة 1955 وتعديلاته ؛وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجاريـة رقـم ١٢٠ لـسنة ١٩٨٢
ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲١ بتنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٣ بتـرخيص مكتـب علمـي بـاسـم مكتب الليرجان العلمي ؛وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٤ بتجديد ترخيص المكتـب العلمـي
"مكتب الليرجان العلمي" ؛ وعلى الطلب المقدم من مدير مكتب الليرجـان العلمـي بتـاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۲ بشأن إلغاء رخصة مكتب الليرجان العلمي بجمهورية مصر العربية ؛وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكـز الثبـات والتكافؤ الحيوى بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلميـة ومخـازن ومـستودعات ومراكز التكافؤ الحيوى بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ ؛وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ولصالح العمل 
(المادة الأولى)
إلغاء ترخيص المكتب العلمي "مكتب الليرجان العلمي" ومخزن العينات التابع له .
ومقره : (53) شارع الشيخ محمد النادي – مدينة نصر - القاهرة .
ومقر مخزن العينات هو : (53) شارع الشيخ محمد النادي – مدينة نصر - القاهرة .
(المادة الثانية)
 

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