تاج الدين: مؤتمر صحة أفريقيا يحقق أقصى استفادة للدولة بقطاع الأدوية

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا «Africa Health ExCon» يمثل هدفا قوميا يدعم قدرة مصر على تحقيق أقصى استفادة على صعيد قطاع الأدوية والأجهزة والخدمات الطبية.

وكانت نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ثاني المؤتمرات التحضيرية الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر صحة أفريقيا «Africa Health ExCon 2023» «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل بالقاهرة.

وأشار "تاج الدين"، إلى أن مصر نجحت خلال آخر ٣ سنوات من تخطي تحديات المرحلة وأزمة كورونا بدعم من التخطيط الاستراتيجي ورعاية رئيس الجمهورية ومختلف الوزارات وأجهزة الدولة، وهو ما يعكس أهمية ذلك المؤتمر نحو توطين حقيقي لصناعة الأجهزة والمعدات الطبية وجذب الشركات العالمية لتلبية مختلف متطلبات الدولة على صعيد تلك الصناعة.

وأكد أن فعاليات المؤتمر المستهدف عقده في يونيو المقبل، تدعم متطلبات الدولة خلال المرحلة الحالية على صعيد دعم الاحتياطي الاستراتيجي من الأجهزة الطبية، وتنفيذ أطر تعاون استراتيجية بين الدولة ومختلف المؤسسات والقطاع الخاص في ذلك المجال الحيوي، بما يساهم في توطين الصناعة ومراكز الصيانة في مصر.