عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تاج الدين: مؤتمر صحة أفريقيا يحقق أقصى استفادة للدولة بقطاع الأدوية

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا «Africa Health ExCon» يمثل هدفا قوميا يدعم قدرة مصر على تحقيق أقصى استفادة على صعيد قطاع الأدوية والأجهزة والخدمات الطبية.

وكانت نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ثاني المؤتمرات التحضيرية الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر صحة أفريقيا «Africa Health ExCon 2023» «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل بالقاهرة.

وأشار "تاج الدين"، إلى أن مصر نجحت خلال آخر ٣ سنوات من تخطي تحديات المرحلة وأزمة كورونا بدعم من التخطيط الاستراتيجي ورعاية رئيس الجمهورية ومختلف الوزارات وأجهزة الدولة، وهو ما يعكس أهمية ذلك المؤتمر نحو توطين حقيقي لصناعة الأجهزة والمعدات الطبية وجذب الشركات العالمية لتلبية مختلف متطلبات الدولة على صعيد تلك الصناعة.

وأكد أن فعاليات المؤتمر المستهدف عقده في يونيو المقبل، تدعم متطلبات الدولة خلال المرحلة الحالية على صعيد دعم الاحتياطي الاستراتيجي من الأجهزة الطبية، وتنفيذ أطر تعاون استراتيجية بين الدولة ومختلف المؤسسات والقطاع الخاص في ذلك المجال الحيوي، بما يساهم في توطين الصناعة ومراكز الصيانة في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي |تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل أعضاء مكتب "بلوريال" الباحثين في شؤون الإسلام بأوروبا

إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية

القوى العاملة: مفاوضة ناجحة تحمي مستحقات 33 عاملا غير منتظم بسوهاج

الاختلاس وإثراء غير مشروع.. قاضي يتهم حاكم مصرف لبنان بتهم خطيرة

صدام ناري.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري محترفي اليد

رواتب تصل إلى 6500.. وظائف شاغرة في 14 محافظة|الحق قدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. أيل يعتدي على سيدة وحيوانها الأليف أثناء السير في ألاسكا

محل عراقي يبيع بنس شعر مطلية بالذهب بـ 24 جنيها فقط.. تفاصيل

6 حيل سريعة المفعول لتنظيف الشرايين

اختبر تركيزك ..هل تستطيع إخراج رجل و9 حيوانات من هذا الإعلان القديم؟

فيديو

سيرتها على كل لسان .. محامي المتهمة الأولى في قضية صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة

تسونامي مصر.. مجلس الوزراء يرد على انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط

فرقتهما الظروف 19 عاما.. زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى

“صدى البلد” مع نجوم مسلسل “تياترو”.. قصة مشروع تخرج تحول إلى عمل درامي| بطولة 22 وجها فنيا شابا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ