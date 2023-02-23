رواتب تصل إلى 6500.. وظائف شاغرة في 14 محافظة|الحق قدم

يسعي الشباب إلي إيجاد فرص عمل تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وأيضا مع تخصصاتهم وعليه تعلن وزارة القوي العاملة عن وظائف شاغرة بشكل دوري .

تفاصيل وظائف القوي العاملة

وظائف جديدة أعلنت عنها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك من خلال طلبات التوظيف التى توفر راتب مادي مجزي وأيضا مجموعة من المميزات مثل تأمين طبي واجتماعي.

وتتوافر وظائف القوي العاملة فى شركات القطاع الخاص ب 14 محافظة من محافظات الجمهورية حيث يمكن للشباب الراغبين فى الحصول علي فرص العمل التقديم خلال شهري فبراير ومارس.

وتشمل وظائف القوي العاملة المعلنة 15 تخصصا للشباب من الجنسين، الأمر الذي يجعلها فرصة مناسبة للشباب حيث تنوعت تلك التخصصات كما يلي :-

- أعلنت شركة استثمار في الحي السابع بمدينة نصر حاجتها 50 موظف خدمة عملاء.

- كما تضمن الإعلان الحاجة إلي 50 عضو فريق حاصلين على مؤهل متوسط.

- كما شمل إعلان القوي العامة حاجة شركة الاستثمار إلى 15 عامل مخازن من الجنسين، و15 عامل إنتاج.

- وتتراوح الرواتب بالشراكة بين 3000 و4000 جنيه.

وظائف فى شركة أمن بالرحاب

وأيضا يمكن للراغبين العمل فى شركات شركات الأمن فإن أحدي الشركات وفروعها في الرحاب والتجمع والقطامية أعلنت حاجتها إلي مايلي

- الحاجة إلي 2 مشرف مواقع بمرتب 5000 جنيه

- تضمنت الحاجة إلي 15 ظابط أمن إدار

- يشترط أن يكون المقتدم حاصل على مؤهل «عال - متوسط - يجيد القراءة والكتابة»، ويتراوح سنه بين 21 و45 سنة.



فرص عمل بمحافظة الإسكندرية

وبالنسبة للراغبين للعمل فى وظائف التعبئة والتغليف فإم إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، أعلنت عما يلي

- الحاجة إلي 100 عامل تعبئة وتغليف

- الحاجة إاي 3 فنيي خراطة، و1 فني ميكانيكا براتب يتراوح من 6000 إلى 6500 جنيه.



وظائف فى شركات الأدوية

كما أعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لشغل 10 مندوبين مبيعات من الجنسين بشرط أن يكونوا خريجي كلية صيدلة، ولديهم خبرة سنة.

وبالنسبة للتقديم فى وظائف القوي العاملة يمكن للراغبين التوجه إلى وزارة القوى العاملة بـ3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.