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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم الان..فرص عمل بمرتبات مجزية..التفاصيل والشروط

وظائف
وظائف

يقدم موقع صدي البلد، عدد من فرص العمل الخالية، التي تقدمها وزارة القوي العاملة من خلال نشرتها الدورية للوظائف بالمحافظات، للحرص علي توفير الوظائف المناسبة للشباب، والباحثين عن العمل.

إحدى الجمعيات في شبين الكوم بالمنوفية

9 أخصائيين إلكتروني من الجنسين

الوظائف المطلوبة تشترط 

مؤهل عال

خبرة سنة

يكون سن المتقدم 22 سنة

برواتب تترواح بين 3500 و4500 جنيه

نائب يطالب بشهادة اعتماد للحرفيين لزيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج

أستاذ هندسة طرق: الصعيد أصبح به فرص عمل وتنمية وتعليم ومرافق أفضل

كل ما تريد معرفته عن دراجتك - دخلك.. مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب

القوى العاملة بالقليوبية توفر فرص عمل بـ18 منشأة لذوي الهمم.. تفاصيل

إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة بالاسماعيلية

2 مهندس إنتاج

2 مهندس طباعة

5 عمال صباغة

10 عمال نسيج

5 عمال طباعة

20 عامل خياطة

5 عمال تطريز

الوظائف المطلوبة تشترط 

أن يكون مؤهل المتقدم عال أو متوسط

السن يتراوح بين 18 و40 سنة

الخبرة سنة

الراتب حسب المقابلة

 فرص عمل خالية في محافظة القليوبية

فرص عمل جديدة في محافظة القليوبية، بعدد من التخصصات، مع تأمين صحي واجتماعي، وذلك برواتب تصل لـ 5000 جنيه حسب الخبرة.

-إحدى المستشفيات الخاصة بشبين القناطر تطلب الآتي:

- عدد 1 مدير مالي - ب . تجارة - 5000 ج - خبرة 5 سنوات

- عدد 3 محاسب – بكالوريوس تجارة - 3000 ج – خبرة 3 سنوات

-عدد 5 تمريض.

- عدد 5 عامل نظافة - لا يشترط مؤهل.

الشروط : السن 30 سنة – خبرة 5:2 سنة

شركة كريستال عصفور - شبرا الخيمة أول

- عدد 3 مهندس انتاج - ب . هندسة – خبرة 3 سنوات.

- عدد 2 أخصائي تسوية - ب تجارة أعمال - خبرة سنتين.

- عدد 2 مطور برمجيات - ب . حاسبات ومعلومات - خبرة سنة.

- الشروط : السن 30 : 32 سنة.

- الراتب حسب المقابلة.

- عدد 3 فني تركيبات - مؤهل متوسط - خبرة سنة براتب 3200 جنيه.

- عدد 3 أخصائي بيع أونلاين - ب تجارة وإدارة أعمال - خبرة سنتين.

وظائف خالية بمحافظة اسيوط

-عدد 10 مشرفين - موقع بشركة بترول بمحافظة أسيوط - خبرة - كمبيوتر، وراتب من 4500 لـ5000 جنيه، والتقديم من أبناء المحافظة.

 فرص عمل خالية في محافظة الشرقية

فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 40 عامل حياكة – خبرة سنتين

- 3 مساعدين

- 4 عامل فرز

الشروط

- من الجنسين

- 5 عاملة جودة

الشروط

- مؤهل متوسط

- السن 35 : 40 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

 فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

- 3 عامل لحام

- 3 عامل حداد

- 2 عامل دهان دوكو

الشروط

- المؤهل: متوسط

- خبرة 5 سنوات

- السن: 25 سنة

- الراتب 3000 : 4000 جنيه

 فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

- 2 محاسب

- 1 سكرتيرة

- 4 عامل إنتاج

- 6 مندوب

- الراتب: حسب المقابلة

 إحدى شركات الاستثمار في الحي السابع بمدينة نصر

50 موظف خدمة عملاء حاصلين على مؤهل عال

50 عضو فريق حاصلين على مؤهل متوسط

15 عامل مخازن من الجنسين

15 عامل إنتاج من الجنسين

على أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و 35 سنة

رواتب تتراوح بين 3000 و 4000 جنيه.

إحدى شركات الأمن

2 مشرف مواقع بمرتب 5000 جنيه

15 ظابط أمن إداري بمرتب 3500 جنيه في "الفترة الصباحية"

مرتب 3700 جنيه في "الفترة المسائية"،

أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل (عال - متوسط - يجيد القراءة والكتابة)

ويتراوح سنه بين 21 و 45 سنة.

وأوضحت الشركة مواقع العمل للمتقدمين إلى الوظائف على النحو الآتي:-

-الرحاب 

– التجمع

 – 6 أكتوبر

 – القطامية 

– القصير السخنة (توفير وجبات)

 الوظائف لا تشترط الخبرة

عدد ساعات العمل 12 ساعة بجميع المواقع

 العمل للذكور فقط

بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة ووجبات خارج نطاق القاهرة والجيزة.

 

 

 

وعلى كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة - 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 - 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.

وكان حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، على أن تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديرية القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

فرص عمل إيجاد فرصة عمل بسهولة 109 فرصة عمل 0 فرص عمل

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