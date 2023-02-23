مدير أزهر الشرقية: القوافل الميدانية تستهدف المتابعة الدقيقة لسير العملية التعليمية

استقبل الدكتور السيد احمد الجنيدي رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بمكتبه بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية الشيخ عاطف شومان مدير التعليم الثانوي وذلك لعرض تقارير لجان المتابعة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الدكتور عاطف شومان مدير التعليم الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية أن القوافل الميدانية تجوب صباحًا ومساءً جميع معاهد منطقة الشرقية الأزهرية الأزهرية لدعم انتظام العملية التعليمية لجميع المراحل التعليمية مشيراً إلى أن القوافل الميدانية تستهدف في الأساس المتابعة الدقيقة لسير العملية التعليمية، والعمل على حل كافة المعوقات بما يضمن تحقيق المستوى المتميز بالمعاهد الأزهرية، وضمان تنفيذ كافة التعليمات من قبل رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والتي تعمل على ضبط العملية التعليمية وحسن سيرها.

ومن جانبه، أكد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية أن تقارير قوافل المتابعة تؤخذ بعين الاعتبار لدراستها ووضع الحلول المناسبة لحلها فى أسرع وقت ممكن لتحسين العملية التعليمية، منوها أن القوافل يشارك بها مجموعة من أفضل العناصر التعليمية من مديري المراحل التعليمية والتوجيه الفنى ذوى الخبرة فى تخصصاتهم والمشهود لهم بالكفاءة والتميز.