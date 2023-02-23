عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مشترك لترميم مسجد الظاهر بيبرس.. محافظ القاهرة يلتقي بسفير كازاخستان

صدى البلد

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة فى زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القاهرة.  


وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين .


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة آستانا عاصمة كازاخستان في إطار اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين المدينتين منذ عام  1999  مشيرا إلى أن العلاقات ممتدة بين البلدين حيث تم إطلاق إسم " آباي" الشاعر والفيلسوف الكازخي الكبير على أحد شوارع حي المعادي في موقع السفارة القديم  ، كما تم وضع تمثال نصفى للشاعر في حديقة الحرية والصداقة بالقاهرة .


وأشار السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة إلى وجود تعاون بين السفارة الكازاخية والحكومة المصرية لإتمام أعمال ترميم جامع الظاهر بيبرس بحي الظاهر.


وأكد سفير كازاخستان بالقاهرة أن الشعب الكازاخى يعتز بمسجد الظاهر بيبرس، ويزورونه كمعلم من أهم معالم مصر الجديرة بالزيارة عند الشعب الكازاخى .


ووجه سفير كازاخستان لمحافظ القاهرة دعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستانى للمشاركة فى منتدى آستانا الدولى الذى سيشارك فيه عدد من رؤساء الدول والمستثمرين ورجال الأعمال .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

أطلق عليه العلماء الوحش.. تحذيرات من انفجار بركاني ضخم من تحت الماء

وسائل مواصلات وسكن بالمجان لهولاء الموظفين| تفاصيل

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

صفر افتراضي| تحرير 90 ألفا من الأمية.. ومكافآت مالية للمشاركين في المشروع

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايلات Note بسعر رخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

سريع المفعول ومجرب.. رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كفاية عليه كلمة معلم.. جزار يثير الجدل بوضع فلوس على اللحمة| تفاصيل

فيديو

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

صقيع وبرد شديد.. تحذير من حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ