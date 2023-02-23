بسبب أوكرانيا.. روسيا تتهم مولدوفا بفرض حصار اقتصادي في المنطقة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الخميس، أن مولدوفا تستخدم عناصر النقل والحصار الاقتصادي لترانسنيستريا، مستفيدة من قرار أوكرانيا بإغلاق قسم ترانسنيستريا من الحدود الأوكرانية المولدوفية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لوكالة تاس.

وأضاف جالوزين، أن ‏مولدوفا تستخدم غلق أوكرانيا لقسم ترانسنيستريا، لفرض حصار على النقل وحصار اقتصادي على المنطقة".‏

‏وأشار جالوزين إلى أن المسؤولين المولدوفيين تجاهلوا طلبات تيراسبول، ثاني أكبر مدن مولدوفا، المتكررة للاجتماع على طاولة المفاوضات.‏

وكانت قد نفت مولدوفا اتهامات وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تخطط لشن الحرب على منطقة مولدوفا المنفصلة ترانسدنيستريا بعد شن عملية كاذبة ، ودعت إلى الهدوء ، حسبما ذكرت رويترز.

بعد ما أبلغت في وقت سابق من اليوم عن اتهامات وزارة الدفاع الروسية لأوكرانيا بالتخطيط لشن الحرب على منطقة ترانسنيستريا المنفصلة في مولدوفا بعد عملية علم كاذب ، مستشهدين بتقارير من وكالة أنباء RIA، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا خططت لشن هجوم يُزعم أن القوات الروسية من ترانسنيستريا ذريعة للغزو ، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.