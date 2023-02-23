عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. روسيا تتهم مولدوفا بفرض حصار اقتصادي في المنطقة

روسيا ومولدوفا
روسيا ومولدوفا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الخميس، أن مولدوفا تستخدم عناصر النقل والحصار الاقتصادي لترانسنيستريا، مستفيدة من قرار أوكرانيا بإغلاق قسم ترانسنيستريا من الحدود الأوكرانية المولدوفية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لوكالة تاس.

وأضاف جالوزين، أن ‏مولدوفا تستخدم غلق أوكرانيا لقسم ترانسنيستريا، لفرض حصار على النقل وحصار اقتصادي على المنطقة".‏

‏وأشار جالوزين إلى أن المسؤولين المولدوفيين تجاهلوا طلبات تيراسبول، ثاني أكبر مدن مولدوفا، المتكررة للاجتماع على طاولة المفاوضات.‏

تخطيط الاستيلاء على مطار كيشيناو .. قرار عاجل من بوتين بشأن مولدوفا

غارقة في الهيستريا المعادية .. الكرملين يكشف عن طبيعة العلاقات مع مولدوفا

وكانت قد نفت مولدوفا اتهامات وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تخطط لشن الحرب على منطقة مولدوفا المنفصلة ترانسدنيستريا بعد شن عملية كاذبة ، ودعت إلى الهدوء ، حسبما ذكرت رويترز.

بعد ما أبلغت في وقت سابق من اليوم عن اتهامات وزارة الدفاع الروسية لأوكرانيا بالتخطيط لشن الحرب على منطقة ترانسنيستريا المنفصلة في مولدوفا بعد عملية علم كاذب ، مستشهدين بتقارير من وكالة أنباء RIA، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا خططت لشن هجوم يُزعم أن القوات الروسية من ترانسنيستريا ذريعة للغزو ، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

مولدوفا أوكرانيا ترانسنيستريا الحدود الأوكرانية المولدوفية نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

مولدوفا تنفي الاتهامات الروسية لأوكرانيا.. تفاصيل

تخطيط الاستيلاء على مطار كيشيناو .. قرار عاجل من بوتين بشأن مولدوفا

غارقة في الهيستريا المعادية .. الكرملين يكشف عن طبيعة العلاقات مع مولدوفا

استنفار عاجل.. مولدوفا تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا | تفاصيل

حملت أوكرانيا المسئولية.. أول رد من روسيا على اتهامها بزعزعة استقرار مولدوفا

مؤامرة الإطاحة بحكومة مولدوفا.. هل لروسيا يد فيها؟

الإطاحة بالحكومة.. الكشف عن خطط روسيا لتدمير مولدوفا

ترشيحاتنا

66 ألف جنيه للدكتور المصري بالسعودية.. الأطباء تكشف عن رواتب أعضائها بالخارج

أطلق عليه العلماء الوحش.. تحذيرات من انفجار بركاني ضخم من تحت الماء

وسائل مواصلات وسكن بالمجان لهولاء الموظفين| تفاصيل

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

صفر افتراضي| تحرير 90 ألفا من الأمية.. ومكافآت مالية للمشاركين في المشروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

سريع المفعول ومجرب.. رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كفاية عليه كلمة معلم.. جزار يثير الجدل بوضع فلوس على اللحمة| تفاصيل

فيديو

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

صقيع وبرد شديد.. تحذير من حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ