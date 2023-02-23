عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أسفر حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، اليوم الخميس، بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام قرية المغاربة، عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة وهم: هيثم محمد عبد الفتاح، 23 سنة، سائق، مقيم قرية الدوالطة بمركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وحمزة شعبان عبدالسلام، 12 سنة، طالب مقيم قرية قمن العروس، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وشعبان سلامه عوض، 38 سنة، فلاح، مقيم قرية قمن العروس، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، ومحمود شعبان سيد، 23 سنة، فلاح، مقيم قمن العروس، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، واشرف سعد محمد، 22 سنة، مقيم صفط الغربية، مصاب اشتباة كسر بالساق الأيمن.

محافظ بني سويف: تسجيل 206 آلاف كارت ذكي للمزارعين

محافظ بني سويف يُكرّم فريق الري بعد نجاحهم في تسيير باخرة سياحية

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص أمام قرية المغاربة بالطريق الزراعي بالواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

جرى نقل المصابين بواسطة 4 سيارات إسعاف من مكان الحادث إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

1.5 مليون دولار لإسقاط ثلاثة أجسام مجهولة في أمريكا.. تفاصيل

استهداف دولة جديدة.. أوكرانيا توجه اتهامات خطيرة لـ روسيا

ستصبح أوكرانيا جديدة.. فرنسا تدق ناقوس الخطر بسبب تايوان

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

حاليا.. أوكرانيا تعلن عدم استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا

فتاة مصرية تنجو من الإعدام.. مفاجأة جديدة عن الهولندي المتنبئ بالزلازل.. الذهب يسجل انخفاضا..أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

فيديو

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ