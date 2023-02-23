سيلفي السيارة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس عبر خاصية “الاستوري”، في صورة سيلفي من داخل السيارة، مرتدية كاب فوق رأسها.

وعلي صعيد أخر، قالت الفنانة ياسمين رئيس، إن فيلم "أنا لحبيبي" يعود تسميته إلى الزمن القديم، ولأغنية للمطربة فيروز، وذلك لأن الفيلم يحتوي 4 أغاني لفيروز.

واسترسلت "ياسمين رئيس" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" قصة الحب في الفيلم بدأت على الأغاني المشتركة بينهم، متابعة: بحثنا كثيرا عن شركة إنتاج لتقديم الفيلم.

وأكملت: واجهنا الكصير من العقبات خلال إنتاج وتنفيذ الفيلم، وردود أفعال المشاهدين كانت رائعة، متابعة: الفيلم يضم مناظر رائعة من النوبة ومحافظات مصر.