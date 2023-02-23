فتاة مصرية تنجو من الإعدام.. مفاجأة جديدة عن الهولندي المتنبئ بالزلازل.. الذهب يسجل انخفاضا..أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أبرز ما جاء في برامج التوك شو من خلال التقرير التالي:

كنت منتظرة رحمة ربنا| فتاة تنجو من حبل الإعدام بعد تصديق المفتي





عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " سيدة مصرية من الدقهلية تنجو من حبل المشنقة بعدما ارتدت ملابس الإعدام الحمراء واتهامها بقتل زوجها".



وجاء فى التقرير أنه فى واقعة غريبة و نادرة نجت فتاة من حبل الإعدام شنقًا، رغم صدور حكم والتصديق عليه.

وأوضح التقرير أن المتهمه فى القضية تدعى كريمة يوسف ذات الـ 35 عامًا، وأنه تم القبض عليها قبل 6 سنوات فى الدقهلية وبعد تطابق أقوال شهود القضية مع التحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي قضت محكمة الجنايات بإعدامها.



عالم أم دجال.. مفاجأة جديدة عن الهولندي المتنبئ بالزلازل حول العالم





عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " الهولندي المتنبىء بالزلازل حول العالم.. هل هو عالم أم دجال؟".

وجاء فى التقرير أن تغريدة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بالزلزال الذي حدث فى تركيا، و سوريا ولبنان، تسببت فى أزمة كبيرة، وان هذا العالم لم يكن معروف قبل هذه التويتة.

أسعار صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس







أسعار صرف الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 23- 2-2023.

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.66 جنيه للبيع، و30.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.61 جنيه للبيع، و32.49 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.08 جنيه للبيع، و36.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.16 جنيهات للبيع، و8.14 جنيه للشراء.

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك أمام الترجي.. فيريرا يعلن مفاجأة للجماهير|فيديو





عرضت القناة الأولي تقرير فيديو عن استعداد نادي الزمالك، لمواجهة الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا، التى ستقام يوم السبت المقبل.

وكشفت القناة أن المدير الفنى لـ الزمالك فيريرا استقر على ضم ثلاثى الزمالك الجدد ناصر منسي، و المغربي أحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة من نادي سموحة.

وعرضت القناة صورة لـ قائمة الزمالك التى ستكون جاهزة لـ المباراة، وكان من ضمنها ناصر منسي، و المغربي أحمد بلحاج، ومحمود شبانة.

وأوضحت القناة أن فريق نادي الزمالك سيسافر على طائرة خاصة اليوم الخميس، لـ مقابلة الترجي .

تجنبي غسله.. نصائح مهمة للحفاظ على صلاحية البيض





قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، إن صلاحية البيض تتراوح من شهر إلى 5 أسابيع، ناصحة بتجنب غسل البيض وتخزينه في الثلاجة، حيث ستقل فترة صلاحية البيض وسيقل وزنها.

وأضافت خلال لقائها عبر زووم ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يجب حفظ البيض في باب الثلاجة، نظرا لأن باب الثلاجة كثير الفتح والغلق وهو ما يؤثر بالسلب على صلاحية البيض بسبب تغير درجة الحرارة.



الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بخصوص الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو





أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرار فى الأحوال الجوية، وتحديدًا فى فترة النهار على أغلب المحافظات، ولكن هناك امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على تواجد السحب.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الجميع يشعر بجو معتدل على جميع المحافظات فى فترة النهار، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 20 درجة.

ولفتت إلى أن تكون الشبورة فى فترة الصباح، من الأشياء التى تحجب الرؤية، ولذلك على المواطنين وسائقى السيارات توخى الخذر.



أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 فبراير





عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 23 فبراير.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك انخفاض طفيف فى البعض الآخر؛ وسجلت الأسعار كالتالي:

الطماطم تسجل 8 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5 جنيه للكيلو

البصل 12 جنيها للكيلو

الكوسة 12 جنيها للكيلو

فلفل رومي 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان.15 جنيها للكيلو

الملوخية 15 جنيها للكيلو

الخيار 12 جنيها للكيلو

البرتقال 10 جنيهات للكيلو

طرد بيكيه وحبيبته الجديدة من مطعم.. اعرف السبب





عرضت قناة “العربية” مقطع فيديو للحظة طرد لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه، من قبل صاحب مطعم فى برشلونة، أثناء تواجده مع حبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي.

وأوضحت القناة أن الطرد جاء بسبب أن صاحب المطعم من محبي المطربة الكولومبية شاكيرا.

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 23-2-2023





قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 23-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1926 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1685 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1444 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 13480 جنيها.