رئيس الأهلي يستقبل مدير كرة القدم في اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ديدريك ‏ديويلي، مدير كرة القدم في اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة «‏ECA‏»، بحضور المهندس خالد ‏مرتجي أمين الصندوق.‏

وتأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة مع النادي، ‏والاستفادة من نجاحات الأهلي على الصعيدين القاري والعالمي، ليكون حلقة وصل بين الاتحاد ‏والأندية غير الأوروبية التي يرغب الاتحاد في مساعدتها.

وأكد ديدريك ديويلي خلال الزيارة أن اتحاد الأندية الأوروبية يهدف إلى تحقيق نهضة ‏في الدول غير الأعضاء بالاتحاد، من خلال محاكاة الأندية الأوروبية والاستفادة من خبراتها، ‏والعمل على تطوير مصادر التمويل.‏

وفي نهاية الزيارة قام محمود الخطيب بإهداء ديدريك ديويلي درع وعلم وقميص النادي.

