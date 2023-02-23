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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الأهلي يستقبل مدير كرة القدم في اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة

صدى البلد

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ديدريك ‏ديويلي، مدير كرة القدم في اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة «‏ECA‏»، بحضور المهندس خالد ‏مرتجي أمين الصندوق.‏

وتأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة مع النادي، ‏والاستفادة من نجاحات الأهلي على الصعيدين القاري والعالمي، ليكون حلقة وصل بين الاتحاد ‏والأندية غير الأوروبية التي يرغب الاتحاد في مساعدتها.

وأكد ديدريك ديويلي خلال الزيارة أن اتحاد الأندية الأوروبية يهدف إلى تحقيق نهضة ‏في الدول غير الأعضاء بالاتحاد، من خلال محاكاة الأندية الأوروبية والاستفادة من خبراتها، ‏والعمل على تطوير مصادر التمويل.‏

وفي نهاية الزيارة قام محمود الخطيب بإهداء ديدريك ديويلي درع وعلم وقميص النادي.
 

محمود الخطيب اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي ديدريك ديويلي

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