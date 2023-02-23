فيه فيروس جديد في مصر ؟ تاج الدين يرد | فيديو

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لـ الصحة، على سؤال “هل هناك فيروس جديد يضرب بعض الدول الأفريقية”، وقال إن هذا "الفيروس ليس جديد، ولكنه قديم من الستينيات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن الفيروس الجديد ظهر فى غينيا، وأن هذا الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، ويتسبب فى طفح جلدي، وأنه لم تسجل أى إصابة بهذا الفيروس فى مصر.

وتحدث عن السجائر الإلكترونية، وقال إن هذه السجائر غير آمنة، و لها أضرار كثيرة، ومنظمة الصحة العالمية، حذرت من جميع السجائر.

ولفت إلى أن " الاثنين أخطر من بعض، ولذلك نحذر من السجائر".