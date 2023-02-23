اللى ملوش جمهور هنلغيه.. عمر عبد العزيز يتحدث عن المهرجانات الفنية

أكد المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، على دعمه الكامل لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ والمفترض إقامته يوم 29 من شهر إبريل القادم.

وأضاف عمر عبد العزيز فى تصريح خاص لصدى البلد على هامش المؤتمر الصحفى الذى أقيم للإعلان عن الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية، أن هناك العديد من المهرجانات المهمة التى تسعى لإثبات نفسها على الساحة ولابد من دعمها خلال الفترة القادمة.

وعن المهرجانات الفنية التى تشهدها الساحة حاليًا أضاف أنها عاد مؤخرا من مدينة الإسكندرية بعد حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فى دورته التاسعة مؤكدا على نجاح هذه الدورة نجاحا ملحوظا.

وتابع: أن خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك العديد من التغيرات قائلا: احنا هندعم المهرجانات اللى ليها جمهور واللى ملهاش هتتلغى.



إصابة عمر عبد العزيز

وكان المخرج عمر عبد العزيز،قد أعلن نهاية العام الماضي، عن خضوعه لجراحة خطيرة في العين، وذلك من خلال بوست على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

وكتب عمر عبد العزيز: "كل الشكر والتقدير للطبيب الذى أنقذ عيني من الانفصال الشبكى".

عمر عبد العزيز: بدأت مشواري من تحت الصفر:

قال المخرج عمر عبد العزيز إنه بدأ في عالم الفن من تحت الصفر.

وأضاف عمر عبد العزيز، لـ صدى البلد: "كنت أول من يعمل كمخرج من أبناء جيلي، وقدمت أعمالا ستبقى مع الجمهور حينما أرحل”.

وحرص المخرج عمر عبد العزيز على توجيه نصيحة للشباب الجدد من الكوميديانات، وأبدى رأيه في بعض الأسماء الموجودة على الساحة حاليا.

وأضاف لـ"صدى البلد": “أتمنى أن يستمعوا إلى المخرج لأني أرى الكثير من الفنانين بيزعقوا أمام الكاميرا دون سبب وكأن هذا التمثيل، وأحب الفنان مصطفى خاطر فأنا أراه مشروع كوميديان رهيب وكريم فهمي أيضا ممثل رائع”.