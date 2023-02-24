جديدة في مصر .. ساوإيست تكشف عن نسختها DX8s Coupe 2023 |صور

تواصل شركة ساوإيست من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد تقدم نسختها DX8s Coupe موديل 2023، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، بينما يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات وهم ACTIVE والاعلى تجهيزًا ACTIVE 2.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 وابرز مواصفاتها الفنية.

ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023

تجهيزات السيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023

تحتوي السيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 على عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، إضافة إلى لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا، قفل مركزي، فرامل يد الكترونية، زجاج كهربائي، مكيف هواء، ومثبت سرعة.

وتضم السيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام التحكم في الجر، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومتابعة ضغط الاطارات، إلى جانب نظام ايموبليزر للحماية من السرقات، وخاصية مساعدة السيارة على تجاوز المرتفعات، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023

تعتمد السيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 156 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023

سعر السيارة ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى ACTIVE ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 بقيمة قدرها 785 ألف جنيه.

الفئة الثانية ACTIVE2 ساوإيست DX8s Coupe موديل 2023 بقيمة قدرها 790 ألف جنيه.