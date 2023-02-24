في أصابع اليدين والقدمين.. علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول| لن تصدق

من المهم أن يراقب الجميع مستويات الكوليسترول لديهم، يحدث الوخز في اليدين والساقين بسبب انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم، يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تدفق الدم بكثافة، مما يعوق التدفق الطبيعي للدم إلى الأعصاب ويؤدي إلى الشعور بالوخز.

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:

يقول الدكتور تانماي يرمال جاين ، استشاري أمراض القلب ، مستشفيات مانيبال ، خاردي ، بيون: "هناك العديد من الأمراض والحالات التي تتعلق بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وبصرف النظر عن تناول وجبات غنية بالدهون ، والتدخين ، والشرب ، وعدم ممارسة الرياضة ، زيادة الوزن من العوامل الأخرى التي تساهم في تراكم الكوليسترول في أنظمتنا، وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية وربما حالات قاتلة بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

مؤلم في أصابع اليدين والقدمين:

يمكن أيضًا الإشارة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول عن طريق أصابع اليدين والقدمين المؤلمة، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الدم في اليدين والساقين إلى الشعور بالألم عند اللمس، علامة أخرى على ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة بشكل متكرر هي وخز في أصابع اليدين والقدمين.

ترسبات الكوليسترول الصفراء في النخيل:

يقول الدكتور يرمال ، "فرط الكوليسترول سيكون له رواسب صفراء اللون على الجلد ، خاصة حول العين وأحيانًا في راحة اليد والجزء الخلفي من الساقين. ويسمى Xanthelasma ، إذا كان حول العين والورم الأصفر إذا كان توجد رواسب الكوليسترول في أي جزء آخر من الجسم مثل اليدين أو الساقين. ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول تنميل في أطراف الأصابع ".

الرواسب الصفراء والبرتقالية على العين:

هناك زيادات صغيرة أو رواسب صفراء وبرتقالية اللون على الجلد خاصة على الجفن العلوي أو على راحتي اليدين أو الجزء السفلي من الساق. إذا وصلت الحالة إلى مستويات الدهون الثلاثية المفرطة ، فهناك تكوين مجموعات من الرواسب الدهنية في الجسم. يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول وثلاثي غليسريد الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية لدى المريض.

للوقاية من المرض ، تأكد من الاهتمام بتعديل نمط حياتك وتعديل النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إذا كانت الحالة في الجانب الأعلى ، يجب أن تبدأ الأدوية لتصل إلى الوضع الأمثل.

تأكد من أنك تمارس الرياضة كل يوم وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بجميع المغذيات الدقيقة والكبيرة. اقضِ يومك بنشاط طوال اليوم عن طريق المشي وصعود الدرج بدلاً من المصعد، قد يفيدك أيضًا الحفاظ على راحة عقلك، حاول التأمل وممارسة تمارين التنفس للحفاظ على صحة عقلك وخالية من الإجهاد.

المصدر: timesofindia