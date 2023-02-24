عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تشارك في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، ممثلًا لمصر فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند، اليوم الجمعة وغدًا السبت، في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية، التي يحضرها ممثلو المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وغيرها.

 

وأعلنت وزارة المالية في بيان صادر عن اليوم من المقرر أن تدور هذه الاجتماعات، حول محورين أساسين أحدهما يتعلق بالإطار السياسي، والآخر يتصل بالإطار الاقتصادي والمالي، حيث تبحث أوضاع الاقتصاد العالمي، وأهم التحديات القائمة، وسبل التعامل معها والهيكل المالي العالمي ومقترحات تطويره، وتعزيز حجم وأدوات التمويل المستدام، إضافة إلى جهود الشمول المالي وأهم القضايا المرتبطة به، والتعاون والتنسيق بشأن موضوعات الضرائب الدولية وتطور أوضاع الصحة العالمية. 

يطرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، الرؤية المصرية والأفريقية فى التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة وغير المسبوقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة الأزمات العالمية، حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها خاصة الغذاء والوقود، فقد حان الوقت لتحركات دولية أكثر مرونة لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة حيث بات وصولها لأسواق التمويل الدولية أكثر صعوبة وكُلفة بعد تزايد حدة الموجة التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل، فى وقت تحتاج فيها أيضًا للتكيف مع المتغيرات المناخية بما تتضمنه من أعباء إضافية ضخمة. 

خطة مصر ٢٠٣٠

يستعرض الوزير، العديد من المشروعات التي تستهدف دعم خطة مصر للتنمية المستدامة في ضوء رؤية وأهداف «مصر ٢٠٣٠»، التي أسهمت في جعل بلادنا سوقًا جاذبة للمستثمرين العالميين، ووضع مصر على خريطة التمويل المستدام.

ويطرح الوزير أيضًا في الجلسة الخاصة بالتمويل المستدام، المبادرتين اللتين أطلقتهما مصر خلال قمة المناخ، بشأن حد خفض تكلفة التمويل المستدام، ورابطة الديون المستدامة.

txt

وزير المالية: الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»

txt

المالية: ملتزمون بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد تلقى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، دعوة لزيارة الهند لتمثيل مصر فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين؛ لمناقشة أهم نتائج ودراسات مجموعات العمل القائمة، والاتفاق على بعض التوصيات والمقترحات والمبادرات.
 

مجموعة العشرين صندوق النقد البنك الدولي خطة مصر 2030 وزير المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

ترشيحاتنا

الإتنين والخميس.. تفاصيل زلازل مصر الأخيرة ورسالة للمواطنين من البحوث الفلكية

الحق اشتري| الجرام أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب الآن

بمناسبة الذكرى الأولى للحرب.. ديميتري مدفديف يؤكد انتصار روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-2- 2023

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

انطلاق منافسات اليوم الثاني من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

فيديو

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ