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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس يواصلون الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة

طلاب برنامج تكنولوجيا
طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس يواصلون الزيارات العلمية

يواصل طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ،الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الخدمات والتدريب، الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس.

يأتى ذلك فى إطار خطة الجامعة بتنظيم الزيارات الميدانية العلمية الأسبوعية للطلاب ،واهتمامها بتأهيلهم ، وتعزيز قدراتهم، وإكسابهم المهارات والخبرات التى تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

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حيث قام طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بعدة زيارات ميدانية علمية منها زيارة إلى الشركة المصرية للتجارة وأوتوموتيف وكيل فولكسفاغن رافقهم الدكتور اسامة ابو قورة، ورافقت الدكتورة مروة مجدى الطلاب فى زيارة ميدانية علمية الى مركز صيانة سيارات متكامل LEXUS ، وزيارة إلى مركز تكنو بوش الحرفيين رافقهم  أحمد حمدى ، فضلا عن زيارة إلى مركز المصرى رافقهم عبدالله محى، بالإضافة إلى زيارة للطلاب إلى مركز اليت هيونداي رافقهم عمرو اسماعيل ، ورافق  مايكل الطلاب فى زيارة ميدانية إلى مركز آل عثمان القلج.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، سعى الجامعة لتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب ،بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل  من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن التدريب يهدف إلى الإحتكاك بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية بالإضافة إلى اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومُتطلبات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن نقل رؤية جهات التدريب المختلفة وتوصياتهم لتطوير وتحسين مهارات الطلاب في مختلف المجالات.
وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة جميع الكيانات التى تمت زيارتها وجميع العاملين بها لحسن الإستقبال والتعاون خلال الزيارة لتحقيق اقصى استفادة للطلاب.

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