بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر شعبان في المنوفية

نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر شعبان، من مسجد عبد العزيز آل راشد، بقرية زنارة مركز تلا بمحافظة المنوفية، عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة، وأثير موجات الإذاعة المصرية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر شعبان، لتكون تحت عنوان "الصدق في الأقوال والأفعال".

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ويقرأ قرآن الجمعة، الشيخ أحمد نعينع.

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

كما أعلنت الأوقاف عن أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في أول جمعة من شعبان، تحت رعاية شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، وذلك إلى محافظات (الجيزة– السويس– المنيا - الإسكندرية) بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصدق في الأقوال والأعمال".

