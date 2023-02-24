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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع قومي.. بدء التشغيل التجريبي للرعايات المركزة والحضانات بجامعة الزقازيق

صدى البلد

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التشغيل التجريبي للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، بمستشفيات جامعة الزقازيق، والتأكد من انتظام سير العمل بالبرنامج، موجهاً ببعض الملاحظات لتطوير الخدمة، متفقدا عدد من الأقسام الطبية المختلفة بمستشفيات الجامعة.

قال هشام مسعود، إن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، ورؤية مصر ٢٠٣٠، ويتم المشروع من خلال نظام مميكن يربط بين كافة جهات المنظومة الصحية، بما يضمن استغلال الطاقة التشغيلية لأقسام الرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بجميع مستشفيات الجمهورية، إلى جانب ما يحققه النظام المميكن من متابعة لحظية للأماكن الشاغرة بالمستشفيات.

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وأشار إلى أن وزارة الصحة عكفت علي تخصيص خط ساخن للحالات الحرجة ١٦٤٧٤، لخدمة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ، ليكون حلقة الوصل في توفير الخدمات الطارئة، ومن ثم إرسال سيارة إسعاف مجهزة للمريض في مكان تواجده.

أكد وكيل وزارة الصحة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعايات العاجلة والطوارئ، لتيسير حصول المريض على الخدمة، وتسير بخطوات مدروسة لدعم ورفع كفاءة منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، وفقًا لنظام ذكي مميكن، يضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقًا للحالة الصحية، مؤكدا على أهمية نشر الثقافة المجتمعية بكيفية تقديم الإسعافات الأولية والانعاش القلبي والرئوي.

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