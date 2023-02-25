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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لذيذ وشهي.. طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة

طريقة عمل كيكة التمر
طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة

طريقة عمل كيكة  التمر بالشيكولاتة، وهي تحلية لذيذة، حيث تجمع بين حلاوة التمر وجمال مذاق الشيكولاتة، لذا يحبها الجميع، كما أنها تصلح للتقديم في المناسبات.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 12 شخصا، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.
 

 

طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة

 

طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة



مقادير طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة :
2 كوب دقيق
1 ½ كوب حليب سائل
½ كوب زيت
½ كوب سكر
3 بيض
2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة
2 ملعقة صغيرة بايكنج باودر
1 ملعقة صغيرة بايكنج صودا
½ كوب جوز الهند
فانيليا
1 كوب تمر منزوع النوى
مقادير الحشو
علبة قشطة
5 ملعقة كبيرة نوتيلا


طريقة عمل كيكة التمر بالشيكولاتة
- نخلط كل المقادير الجافة مع بعضها ما عدا جوز الهند.
- في الخلاط الكهربائي نخلط كل المقادير السائلة مع التمر حتى تمام التجانس.
- يضاف خليط الدقيق على الخليط السائل بالخلاط، ونعيد الخلط حتى الحصول على قوام مناسب.
- نسخن الفرن، ونحضر صينية مدهونة و مرشوشة بالدقيق.
- نصب فيها خليط الكيك، وندخله فرن على حرارة 180 حتى تمام النضج (لمدة 50 دقيقة تقريبا).
- بعد إخراج الكيكة من الفرن نتركها لتبرد ثم نقلبها في صحن التقديم، ونقسمها نصفين، ونوزع الحشو بينهما، ونعيدها مرة أخرى كما كانت لتصبح جاهزة للتقديم.
- لعمل الحشو: في وعاء نخلط القشطة مع النوتيلا جيدا حتى تمام التجانس.

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