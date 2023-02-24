أمريكا: بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا.. فيديو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المجتمع الدولي يدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.





وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في أوكرانيا،: "روسيا قتلت الآلاف من الاوكرانيين على مدار عامواحد".





وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: "إذا تخلينا عن أوكرانيا فإننا نتخلى عن ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا: "بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا".





وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: "أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا تتطلب انسحاب روسيا من الأراضي التي استولت عليها".