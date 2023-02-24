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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا: بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا.. فيديو

بوتين
بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المجتمع الدولي يدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في أوكرانيا،: "روسيا قتلت الآلاف من الاوكرانيين على مدار عامواحد".


 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: "إذا تخلينا عن أوكرانيا فإننا نتخلى عن ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا: "بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا".


 

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: "أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا تتطلب انسحاب روسيا من الأراضي التي استولت عليها".

أمريكا روسيا بوتين وزير الخارجية الامريكي المجتمع الدولي الأمم المتحدة

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