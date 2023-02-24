وزير الخاجية الأمريكي يؤكد عدم استمرار الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن شعب الولايات المتحدة الأمريكية مصر علي ضمان حياة الملايين من الناس في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا:"حان الوقت للوفاء بوعودنا تجاه الشعب الاوكراني، لا يمكن استمرار الحرب".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي:"لدينا القوة و المسئولية لتحقيق السلام للعالم ، لن نترك اي دولة ان تدمر".

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفديف اليوم الجمعة، في ذكرى الحرب الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، أن القوات الروسية ستنتصر في النهاية، وأن الدول الغربية التي تمد أوكرانيا بالدعم العسكري سيلجأون للتفاوض مع روسيا عاجلاً أم آجلاً.

وأضاف أنه بعد انتصار روسيا ستكون هناك مفاوضات صعبة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مهدداً إياه قائلاً: "إذا كان لا يزال على قيد الحياة حينها".

وتابع مدفديف قائلاً أن الجنود الروسين أعادوا النظام والسلام والعدالة إلى أوكرانيا وقضوا على جذور النازية الجديدة، ووصفهم بالأبطال.