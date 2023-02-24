وزيرة البيئة تشارك في افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بحضور وزراء التضامن الإجتماعي والتموين والتنمية المحلية والتربية والتعليم وقطاع الأعمال العام والطيران المدني وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ورئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو.

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جناح الوزارة داخل المعرض والذي يتيح الفرصة للعارضين من السكان المحليين للمجتمع المحلي بمحميات الفيوم مثل وادي الريان وقارون والجمعيات الأهلية بقرية تونس لعرض منتجاتهم البيئية والتراثية من مشغولات يدوية وتدوير الأخشاب وسعف النخيل بالتعاون والتنسيق مع محافظة الفيوم ، كما يتم عرض منتجات حملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى عرض مطبوعات للوزارة، وتوزيع حقائب من القماش كبديل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على زوار المعرض للترويج لفكرة استخدام البدائل صديقة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن جناح الوزارة بمعرض ديارنا يؤكد دور المجتمع المحلى فى استخدام الموارد الطبيعية لكسب سبل العيش وإيجاد مصدر رزق لهم ، مؤكدة على أن إعادة تدوير المخلفات أصبح مصدر رزق للعديد من الشباب وتعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على توفير فرص إستثمارية فى هذا المجال، كما أن المحميات والمخلفات مجالين واعدين لتوفير فرص عمل خضراء واقعية.

وحرصت وزيرة البيئة على التواصل مع العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم في معروضات وزارة البيئة، والحديث عن أهمية صون الموارد الطبيعية وكفاءة استخدامها من أجل المساهمة في مواجهة التحديات البيئية العالمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، ومنها تغير المناخ وإدارة المخلفات، وتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستخدام للحد من المخلفات المتولدة والتي تتطلب التخلص الآمن منها.

جدير بالذكر أن المعرض يشارك أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة والجمعيات الصديقة للبيئة والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي، على مساحة أكثر من ٢٨٠٠ متر مربع، وتعد واحة سيوة ضيف شرف المعرض الذي يقام بكايرو فيستفال سيتي مول ويستمر حتى ١١ مارس المقبل.

كما أن المعرض يحتفل هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، وسيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، بالإضافة إلي عارضين من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة.

660B7200-8426-4290-995C-BD559309683D

B8295DE6-C6F8-4DE9-B374-87BBF7410CE7

F5F4A17D-37DB-4AC6-A9D3-864858CF27AF

1865CD9D-4D86-4954-ACDD-1302558EC75B

5ECE8F12-92B4-4AB3-8FC2-0F8735C64EEF

6FC35CDA-3ACA-4DE2-9BC0-5BC199CB7DF9

E18ADD41-5A83-414E-B896-554CA46FDCA1

64167470-2E6F-4512-AE6B-AD028A82ECAE

BF3B93DB-59BC-4E7F-8882-187224898BB6

FA78CE55-DB69-4C52-9DB0-6AF43C7AD53A

E9B17480-2CFB-4C47-A4A9-E19E0B5F2F17

422671AF-D4F2-41BC-85DD-44F9D247B02B

320D0C71-109C-4DE1-A9D4-CB3181627BBD

7A0270CC-0AF6-42B4-90E3-D17148B0B858

DE7F6C44-61F8-445B-AE42-6F5B4C12FA45