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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 25 فبراير 2023: تجنب الأفكار غير المنطقية

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته؛ حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023: حافظ على تغذيتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

قد يظل برج العقرب سعيدًا ومرتاحًا في المنزل، يمكن أن تكون ممارسة هواية طريقة رائعة للاسترخاء والراحة، من المرجح أن يتحسن مسار حياتك الرومانسية، يتمتع العزاب بفرصة جيدة في مقابلة رفقائهم اليوم، وضع أفضل إلى الأمام، قد يكون مستقبلك المالي أكثر أمانًا واستقرارًا إذا كان لديك مصدر دخل منتظم، ويمكنك جني ثمار استثماراتك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تجنب الأفكار غير المنطقية من خلال التركيز على أشياء أخرى، قد تؤدي أهداف المبيعات الفائتة اليوم إلى إحباط مسؤولي المبيعات التنفيذيين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يتمتع برج العقرب بصحة جيدة، لكن الحالات المزمنة المتكررة يمكن أن تكون مصدر إزعاج، الحصول على المساعدة الطبية على الفور هو أفضل رهان للحصول على بعض الراحة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

إن اليوم هو يوم جيد للانفتاح على الآخرين المهمين حول ما تشعر به عاطفيًا، هناك فرصة جيدة أن يشعر الآخرون المهمون بك بنفس الشعور تجاهك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تحقق جميع معاملاتك المالية أرباحًا قريبًا، قد يكون شراء سيارة أو دراجة نارية من اختيارك اليوم قرارًا يغير حياتك.

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