مقطع لـ جمال تركض على طريق الشيخ زايد بدبي.. ماذا حدث؟

انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر يوثق مشهد غريب لمجموعة من الجمال وهي تجري على امتداد شارع الشيخ زايد في دبي بين ناطحات السحاب والسيارات المارة.

تمت مشاركة الفيديو المحرر بواسطة Meta Camel Racing Club، وهي منصة تعمل على نقل رياضة سباق الهجن إلى تقنية Metaverse (الواقع الافتراضي)، وهو ما وثقه المقطع المتداول في شوارع دبي.

في خطوة هي الأولى من نوعها، تقدم الشركة "رياضة شهيرة في الشرق الأوسط وهي سباق الهجن إلى Metaverse، إذ تعمل على ربط التراث الثقافي للشرق الأوسط بتكنولوجيا blockchain".

أشكال سباق الهجن في الواقع الافتراضي

تقام السباقات في مناطق "Hippodromes" في دبي والتي تشبه ملاعب كرة القدم، ويختلف حجم كل موقع وشكل مضمار السباق من حيث الديكورات، التعقيد والهيكل.

سباق الهجن رياضة تقليدية شهيرة في الشرق الأوسط، لا سيما في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، قطر والمملكة العربية السعودية.

سباقات الهجن في الإمارات والسعودية

تشمل الرياضة سباقات الإبل، والتي يتم تربيتها وتدريبها خصيصًا للسرعة، لمسافات طويلة تتراوح من 4 إلى 10 كيلومترات.

سباقات الهجن صناعة بمليارات الدولارات، تحظى بدعم كبير في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فهي رياضة مليونية فعلية، حيث تبدأ أسعار الجمال من حوالي 55000 دولار.

تعد هذه الرياضة حدثًا ثقافيًا مهمًا وتستقطب آلاف المتفرجين ، بما في ذلك الملوك ، الذين يتجمعون لمشاهدة الجمال وهي تتنافس في السباقات. يركب الفرسان فوق الجمال للسيطرة عليهم وتشجيعهم على الجري بشكل أسرع. يظل سباق الهجن مناسبًا لأنه غالبًا ما يرتبط بالثقافة البدوية التقليدية.