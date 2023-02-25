"الصحة" تكشف تفاصيل فرق التدخل السريع للطب الوقائي رقم 105 لتلقي الاستفسارات

قال الدكتور عمرو قنديل ، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم تشكيل فريق متحرك من الطب الوقائي بكافة محافظات الجمهورية يكون قادر علي التعامل مع اي جديد أو ظهور وبائيات والتعامل مع الشائعات التي تخرج من حين لاخر وطمأنة المواطنين بحقيقة الأمر.

وأضاف قنديل ، إن الهدف من إنشاء فرق الإستجابة السريع ، سرعة التعامل مع الحالات ويضم « معمل - اخصائي أغذية - ناقلات أمراض - تحليل مياه » يتم عمل جدول أسبوعي لهم متصل مع غرفة العمليات التي تحمل رقم 105 .

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان ، أن مصر من الدولة القليلة وقد تكون الوحيدة التي استطاعت أن تعلن خلوها من فيروس الحصبة الألماني في ظل تحديات التصدي لفيروس كورونا .