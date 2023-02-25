أثار القاهرة: غلق باب تسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا 1 مارس

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب تسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن كلية الأثار ستغلق باب تسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا يوم 1 مارس القادم .

جامعة القاهرة

نظم مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، الملتقى التعليمي الثالث للمركز، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك لعرض دورات وأنشطة المركز، وتقديم ورش تدريبية مجانية للطلاب في مجال تعلم اللغات والتنمية البشرية.

وتضمن الملتقى عرضًا تعريفيًا عن المركز وأنشطته والتعريف بالدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها للطلاب والخريجين؛ كما تضمن الملتقى ورش تدريب مجانية لتعلم مبادئ اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، إلى جانب دورات تنمية المهارات والتنمية البشرية، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبية بالمركز وتحسين مستواهم في اللغات الأجنبية وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة التي يقدمها المركز على مدار العام بالاستعانة بنخبة من الأساتذة والمدربين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين من الجامعات المصرية في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على تعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وإمدادهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح.