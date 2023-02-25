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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية طفولة القاهرة تعلن عن المحاضرات أون لاين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لجميع الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى .

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن الكلية أعلنت عن لينك المحاضرات الأونلاين أمام جميع الطلاب، بجانب المحاضرات الحضورية داخل الكلية . 

جامعة القاهرة 

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة" بالملعب الرئيسي والصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة.

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جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية فى التصوير الفوتوغرافى لأبرز المشروعات القومية

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي الذي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، إقامة العديد من المنافسات الرياضية، من بينها مسابقة جري، ومباراة كرة قدم خماسية، وكرة طائرة، وكرة سلة، ومسابقة شد الحبل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب والتي تلعب دورًا هامًا في بناء عقولهم وأجسادهم، وتطور مواهبهم الرياضية، وتغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم، وتساهم في اكتشاف العناصر الموهوبة والمساهمة في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة لدى طلاب الجامعة بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

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