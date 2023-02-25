موجة صيفية في عز الشتاء.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

طقس غد الأحد

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إنه بداية من غد، الأحد، تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

موجة صيفية في عز الشتاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا بحوال من درجتين لـ 5 درجات، ومتوقع أن تسجل العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستتراوح العظمى بين الـ 26 والـ 27 درجة مئوية، لافتة إلى أن ذروة الارتفاعات يومي الثلاثاء والأربعاء.

نصائح عاجلة من الأرصاد

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والدفء، موضحة أن هذه الفترة تحديدًا فترة تقلبات جوية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدة أهمية المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية حتى انتهاء فصل الشتاء، مشددة على أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر، مع أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار.