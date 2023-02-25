وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية

إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاته، نظيره الأردني يوسف الشمالي، وذلك على هامش مشاركته أعمال الاجتماع الخاص بالشركاء لدعم تنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان.

في مستهل اللقاء ، وجه وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لنظيره الأردني على حفاوة الاستقبال والترحيب، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن.

وشدد شحاتة ، على متانة وعمق الروابط على مستوى قيادات البلدين، وأواصر الاحترام والمحبة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين المصري والأردني.

وقال إن هذا اللقاء للتعارف وتبادل الرؤى ومناقشة الموضوعات التي تشغل بال العامل المصري ، وكافة السبل والمقترحات التي من شأنها تسهيل إمكانية إنتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل المملكة الأردنية الهاشمية، فضلا عن وضع إجراءات تحفيزية لجذب اكبر عدد ممكن من العمال لتقنين أوضاعهم، موضحاً توجيهاته المستمرة للعمال المصريين في الخارج بضرورة الإلتزام بالقوانين في البلدان التي يعملون بها .

من جانبه ، استهل وزير العمل الأردني يوسف الشمالي اللقاء بحفاوة استقبال الترحيب الكبير بوزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر،وقال أنها ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً.

وأشار إلى أن وزارة العمل حريصة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن.

وأشاد بدور المواطنين المصرين العاملين في الأردن في تنمية الاقتصاد بلاده ، منوها أنهم مكون لا يتم الاستغناء عنه، مثمنا حالة الود والتفاهم بين الشعبين الشقيقين.

وقال إن حضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إلى الأردن للمشاركة في اجتماع دعم الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل هو امتداد لأهمية الدور المصري الحيوي في جميع الموضوعات والقضايا الفلسطينية والدعم الكبير الذي توليه مصر للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

حضر اللقاء السفير محمد سمير سفير مصر لدى الأردن، والملحق العمالي أسامة إبراهيم محمد رئيس المكتب العمالي بالسفارة،والقنصل محمد محسن المشرف على القسم القنصلي.

حضر اللقاء من الجانب الأردني أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير مديرية التشغيل عون النهار.