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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز داخل منزلهم في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب زوج وزوجته و2 من أبنائهما، اليوم السبت، بإدعاء تسرب غاز داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة زوج وزوجته و2 من أبنائهما بعد تعرضهما لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة وهم  الزوج ويدعي "شريف.ر.م" 42 سنة، و"فتحية.ع.ا" 45 سنة، وأبنائهما "محمود" 15 سنة، " سلوى" 10 سنوات، وجميعهم مقيمون بقرية ابشنا ومصابين بضيق بالتنفس، تم نقلهم إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الإولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

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