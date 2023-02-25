بتكلفة 417 مليون جنيه.. تنفيذ 22 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز أولاد صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء – الصحة - الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الري - الغاز الطبيعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري) وذلك لخدمة قرى ومدن المحافظة وخاصة المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات الجارية بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز أولاد صقر يشهد تنفيذ 22 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة مالية بلغت 417 مليون و294 ألف جنية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم الإنتهاء من توريد وتركيب أعمدة وكشافات إنارة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه وتم الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة حانوت بتكلفة مليون جنيه والإنتهاء من أعمال إنشاء وحدة تضامن اجتماعي تلراك بتكلفة 850 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من أعمال صيانة مبنى مجلس المدينة بتكلفة 623 ألف جنيه والإنتهاء من اعمال إنشاء مدرسة قليني للتعليم الأساسي بتكلفة 7 ملايين و303 ألف جنيه والإنتهاء من أعمال انشاء جناح بمدرسه بني منصور بتكلفة 6 ملايين جنيه والإنتهاء من أعمال انشاء مبنى الإدارة التعلمية بأولاد صقر بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه.

كما تم استكمال اعمال انشاء مقر الحملة الميكانيكية بتكلفة 500 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60 ٪ وتجميل مدخل المدينة وعمل بوابه للمدخل الرئيسي بتكلفة 2 مليون و73 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 50 ٪ وتجميل كورنيش المدينة بتكلفة 2 مليون و673 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 70 ٪ وإنشاء محطة معالجة كفر الفرايحة بتكلفة 127 مليون و747 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 65٪ وتم إنشاء مدرسة الطلمبات القصبي المشتركة بتكلفة 3 ملايين و693 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 25٪.

كما تم إنشاء مدرسة كفر الفرايحة بتكلفة 2 مليون و213 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 25٪ وتغطية جنابية لترعه كفر حجي بتكلفة 5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80٪ وتوسعة مدرسه عبد العزيز الطبيلي الاعدادية بتكلفة 4 ملايين و89 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 85٪ وتوسعة مدرسة عوض شربيه بتكلفة 4 ملايين و310 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 70٪.

كما تم إنشاء مدرسة نور الدين شربيه بتكلفة 8 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 40٪ وتنفيذ مشروع صرف صحي منشية ناصر والسادات بتكلفة 63 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 98٪ وتنفيذ مشروع صرف صحي بني منصور بتكلفة 24 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 98٪ وانشاء مبني الوحدة البيطرية بمطاوع بتكلفة مليون و300 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 50٪ وانشاء محطة معالجة قصاصين الازهار بتكلفة 143 مليون و221 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 60٪ وتنفيذ اعمال تجميل حي المدارس والمعهد الديني ببلاط الانترلوك بتكلفة مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80٪.