عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدت حيادها.. روسيا ترد بشكل حاسم على عرض سويسرا للوساطة

علم سويسرا
علم سويسرا

علقت وزارة الخارجية الروسية، على عرض سويسرا المتكرر للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أنها فقدت وضعها المحايد ولا يمكن أن تكون وسيطًا.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن "سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطًا".

وأضافت أنه "من جانبنا، نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا من جانب الغرب، لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية".

وأعرب وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، مؤخرا، عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية.

وكانت سويسرا انضمت في وقت سابق، إلى العقوبات المفروضة على روسيا ضمن الحزمة التاسعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي سابقا.

ووافق المجلس الاتحادي السويسري، على إجراءات جديدة ضد روسيا، بتبني الإجراءات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في إطار الجولة التاسعة من العقوبات.

مفاوضات الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزير الخارجية السويسري سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

الزمالك باق |رسالة دعم مؤثرة من أحمد سليمان للفريق قبل مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من سفارة السعودية في اليابان بعد زلزال هوكايدو

انتخابات نيجيريا 2023 .. كيف تسير ومتى تعلن النتائج ؟

الذهب يتراجع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سيدة لبنانية تبيع ابنتها مقابل 1400 دولار للعمل في مجال الدعارة.. فيديو

وفاة الشاعر سعد عبد الرحمن الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة

6 إصابات تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر | بمذاق لا يقاوم

رئة الفشار مرض نادر يصيب فتاة بسبب هذه العادة.. تعرف على أعراضه

ما وراء الحفرة العميقة التي ظهرت في تركيا وعلاقتها بالزلازل | صور

نشرة المرأة و الصحة|حقيقة إنفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. أبراج لا تحب الخير لأصدقائها.. رونالدو يخضع لنوع جلسات مشهورة.. كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

فيديو

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

خبير مياه يوضح علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر.. فيديو

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ