فقدت حيادها.. روسيا ترد بشكل حاسم على عرض سويسرا للوساطة

علقت وزارة الخارجية الروسية، على عرض سويسرا المتكرر للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أنها فقدت وضعها المحايد ولا يمكن أن تكون وسيطًا.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن "سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطًا".

وأضافت أنه "من جانبنا، نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا من جانب الغرب، لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية".

وأعرب وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، مؤخرا، عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية.

وكانت سويسرا انضمت في وقت سابق، إلى العقوبات المفروضة على روسيا ضمن الحزمة التاسعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي سابقا.

ووافق المجلس الاتحادي السويسري، على إجراءات جديدة ضد روسيا، بتبني الإجراءات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في إطار الجولة التاسعة من العقوبات.