جامعة الزقازيق تناقش تأثير جين «اللمفوتوكسين ألفا» على الربو لدى الأطفال |صور

في رسالة ماجستير بكلية الطب

حصلت الباحثة الطبيبة "نرمين سامي محمد احمد" علي الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الطب جامعة الزقازيق عن رسالتها بعنوان "تاثير تعدد أشكال جين اللمفوتوكسين الفا علي الربو لدي الاطفال وعلاقته بشدة المرض".

وتكونت لجنة الاشراف والمناقشة والحكم من ا. د محمد سند نجيب استاذ طب الاطفال بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق وا.م.د صهباء فهر محمد حافظ استاذ مساعد طب الاطفال بجامعة الزقازيق وا. م. د ريهام حسن انيس استاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكليه الطب جامعة الزقازيق وا. د اسامة الخولي استاذ طب الاطفال بجامعة الزقازيق ا. د سامح توفيق محمد استاذ طب الاطفال بالاكاديمية العسكرية.

وتهدف الرسالة المقدمة الي تقييم العلاقات بين تعدد الاشكال الجينية للمفوتوكسين الفا وحساسية الصدر في مرحلة الطفولة وعلاقتها بشدة المرض وان الربو الشعبي هو أحد الامراض المزمنة التي تصيب الشعب الهوائية وتتسبب في التهابها وضيقها كما انه توجد فروق ذات دلالة احصائية حسب توزيع تعدد الاشكال الجينية بين المجموعه الضابطة ومجموعة المصابين وكان هناك فروق ذات دلاله احصائيه بين مجموعة اغير المصابين وغير المستجيبين للعلاج من حيث تعدد اشكال جين الليمفوتوكسين الفا حيث ان (٤٨.٢%) من مجموعة غير المصابين لديهم النمط الجيني AA بينما (١٠.٣%) فقط من المصابين بالربو غير المستجيب للعلاج لديهم هذا النمط الجيني.

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