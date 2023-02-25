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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

صدى البلد

خيم التعادل السلبي دون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في “ديربي مدريد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول شهد أفضلية طفيفة لـ ريال مدريد، لكن المحاولات لم ترتق إلى تهديد أي من المرميين.

وتعرض رينيلدو للإصابة في الدقيقة 22، ليتم استبداله بزميله في أتلتيكو مدريد، خيمينيز.

تشكيل أتلتيكو مدريد

ضم تشكيل أتلتيكو مدريد، كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - سافيتش - هيرموسو - رينيلدو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - باريوس - ساؤول نيجيز - كوكي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - يانيك كاراسكو.

 

تشكيل ريال مدريد

ضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

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