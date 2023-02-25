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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي مريم ابنة الراحل محمود الجندي ؟

مريم الجندي
مريم الجندي

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، خلال استضافتها لفريق عمل المسلسل الكوميدي "بالطو" صلة القرابة التي تجمع بين فنانة شابة، والفنان الراحل محمود الجندي، إذ تعد “مريم” هي ابنة الفنان الراحل، وشقيقة المخرج الشهير أحمد الجندي. 

وبحث الكثير على موقع جوجل عن مريم ابنة الراحل محمود الجندى وهو ما جعلها تصدرت التريند ، لذا فى هذا التقرير نعرض لكم بعض المعلومات عنها ومجموعه من صورها..

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، وشقيقة المخرج الشهير أحمد الجندي. 

- درست صحافة الوثائق المتعددة في الجامعة الأمريكية.

- انضمت إلى مركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج خالد جلال

 

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