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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميعديش.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف صن داونز في الأهلي

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم فايق على هدف صن داونز في مرمى النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" لا يا جماعة لا؟!! ميعديش كده ويلعب سهل كده؟!!!".

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.

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