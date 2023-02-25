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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 إصدارات رياضية زيرو.. أشهر أنواع مستعملة في مصر بـ 85 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

فئة المليون جنيه .. 5 سيارات رياضية زيرو في مصر| صور

يحتوي السوق المصري على باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر الرياضية والتي تتخطى أسعارها حاجز المليون جنيه.

 

خلي بالك.. أسباب تؤدي لتلف بطارية السيارة مبكراً

تعتبر بطارية السيارة من أهم الأجزاء الحيوية فهي بمثابة قلب السيارة وجوهرها الأساسي، فالسيارة بدون وجود البطارية لا يمكنها التحرك من مكانها، لذلك تحتاج عناية خاصة ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم مشاكلها وتتوقف بشكل مفاجئ.

 

مبتقولش لا.. أشهر سيارة مستعملة في مصر بـ 85 ألف جنيه | صور

يبحث الكثير من الموظفين عن شراء سيارة بتكلفة منخفضة للذهاب لأعمالهم اليومية بدلاً من استقلال المواصلات العامة التي قد تشهد تزاحماً، وتؤدي للتأخير، وتعتبر السيارة هيونداي فيرنا أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري.

 

عصر جديد.. رولز رويس تتحول إلى شركة سيارات كهربائية فارهة

تعتزم العلامة البريطانية الفاخرة رولز رويس المملوكة لمجموعة  BMW الدخول في حقبة جديدة تعتمد فيها على الطاقة الكهربائية النظيفة مع الإصدار القادم "سبيكتر"، الذي سيكون أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها  الشركة، مما يمثل تغييرًا مهمًا لشركة صناعة السيارات الفاخرة. 

 

أشتري أودي Q2 بسعر سيارة صيني.. تفاصيل

اشتهرت السيارات الصينية في الماضي بكونها سيارات اقتصادية أقل سعراً وتجهيزاً من نظرياتها من السيارات الألمانية على سبيل المثال، ونجحت في حجز شعبيتها ضمن الفئات الاقتصادية، ولكن مع بداية عام 2022 قفزت أسعار السيارات الصينية قفزة كبيرة لتتخطي حاجز المليون في مصر لأول مرة.

 

سعر تويوتا كامري موديل 2023 في الكويت.. صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة متنوعة من أقوى السيارات في الفئات الاقتصادية والمتوسطة والفارهة، بالإضافة لإصدارات الدفع الرباعي، وتعتبر كامري موديل 2023 مزيجاً بين الاقتصادية والفارهة.

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