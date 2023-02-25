مبتقولش لا.. أشهر سيارة مستعملة في مصر بـ 85 ألف جنيه | صور

يبحث الكثير من الموظفين عن شراء سيارة بتكلفة منخفضة للذهاب لأعمالهم اليومية بدلاً من استقلال المواصلات العامة التي قد تشهد تزاحماً، وتؤدي للتأخير، وتعتبر السيارة هيونداي فيرنا أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري.

ترجع شهرة وانتشار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 على نطاق واسع نتيجة رخص قطع غيارها وتوفرها بكثرة مقارنة بالمنافسين، بالإضافة لانخفاض تكلفة صيانتها الدورية.

هيونداي فيرنا موديل 2004

وزاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة حصانية تصل الى 106 حصانا، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، مقترن بعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 نقلات.

هيونداي فيرنا موديل 2004

الأبعاد والنسب

جاءت السيارة هيونداي فيرنا بأبعاد ونسب كالتالي:

الطول: 4.260 متر

العرض: 1.680 متر

قاعدة العجلات بطول: 2.440 متر

خزان الوقود: 45 لتر

هيونداي فيرنا موديل 2004

وبلغت قراءة العداد في سيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 نحو 200 ألف كيلومتر، وتأتي برش خفيف من الخارج، وفبريقة من الداخل بدون أي إضافات أو تعديلات، وعلبة تروس وعفشه بحالة جيدة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

هيونداي فيرنا موديل 2004

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل

تتراوح أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 85 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.