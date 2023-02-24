لو الزيرو غالي عليك..5 سيارات مستعملة تحت سعر 150 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة وذلك نظراً لأرتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” بشكل غير مسبوق.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز السيارات المستعملة في السوق المصري تحت سعر 100 ألف جنيه.

أوبل كورسا موديل 2003

أوبل كورسا موديل 2003

تتوفر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في سيارة أوبل كورسا موديل 2003 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها.

نيسان صني موديل 1997

نيسان صني موديل 1997

تتوفر السيارة نيسان صني موديل 1997 في السوق المصري بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في سيارة نيسان صني موديل 1997 نحو 160 ألف كيلومتر، وتأتي برش إضافي خارجي، وفبريقة من الداخل بدون أي إضافات، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

شيفروليه سبارك موديل 2008

شيفروليه سبارك موديل 2008

حصلت السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 على سعة 1000 سي سي، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، يوفر طاقة تبلغ 68 حصانا، و91 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2000

دايو نوبيرا موديل 2000

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2000 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

وبلغت قراءة العداد في سيارة دايو نوبيرا موديل 2000 نحو 200 ألف كيلومتر، وتأتي برش إضافي خارجي، وفبريقة من الداخل بدون أي إضافات، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تتراوح أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه حتى 110 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

بيجو 406 موديل 1998

بيجو 406 موديل 1998

تعتمد السيارة بيجو 406 موديل 1998 على محرك بسعة 1400 سي سي أو 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر فريقة من الداخل حسب وصف البائع، وتأتي بعدة كماليات وإضافات مثل زجاج كهربائي، ومرايا كهربائية، وبارو سترينج، وسنتر لوك، وتكييف، وبلوتوث، ومدخل AUX، ومدخل USB، وقفل مركزي للأبواب وكشافات ضباب، وسبويلر خلفي.

يبدأ سعر بيجو 406 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 99 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها.