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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمواجهة التغيرات المناخية.. مذيعو صباح البلد يكشفون مزايا «زراعة 100 مليون شجرة»|فيديو

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

أكدت الإعلاميتان رشا مجدي ولميس سلامة، أن اللون الأخضر مريح للأعصاب والنفس، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مبادرة “100 مليون شجرة”، وتستهدف تحسين نوعية الهواء وتحسين الاستفادة القصوى من الأشجار.

وقالت الإعلاميتان، خلال تقديمهما برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك اهتماما حكوميا بمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه مصر ودول العالم، فتلك المبادرة هامة، خاصة في الزهور ورائحتها الجميلة.

وأضافتا أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تمت زراعة أكثر من مليون شجرة، خلال هذا الشهر، في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الإنتاج الحربي والزراعة، لزراعة 5 ملايين شجرة.

زراعة 5.4 مليون شجرة

وأشارتا إلى أن المبادرة تكلفتها 200 مليون جنيه، حيث تمت زراعة 5.4 مليون شجرة ضمن مبادرة “زراعة الـ 100 مليون”.

 

مبادرة “100 مليون شجرة” التغيرات المناخية التنمية المحلية صباح البلد وزارة الإنتاج الحربي

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