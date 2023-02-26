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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستعد لتحرير القرم في هجوم مضاد خلال الربيع .. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

تخطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد في الربيع المقبل في محاولة لتحرير شبه جزيرة القرم مع تحذير رئيس الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين بعدم توقف هجمات موسكو.

وفي حديث مع شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، قال  نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، إن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، كانت في طليعة تفكيره، مؤكدًا أن هجومًا يجرى التخطيط له في الربيع القادم.

ولفت سكيبيتسكي إلى أن الهجوم المضاد يستهدف تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، مضيفًا: "لن نتوقف إلا عندما نعيد بلدنا إلى حدود عام 1991".

كما طرح إمكانية ضرب منشآت تخزين عسكرية على الأراضي الروسية.

ومع ذلك، أقر سكيبيتسكي أن توقيت العملية يعتمد على عدة عوامل، ليس أقلها أنواع الأسلحة التي قدمها الغرب.

وفي وقت سابق، كشف قائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك أن قواته أسقطت 650 صاروخ كروز روسيا وأكثر من 610 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" منذ 11 سبتمبر.

وقال أوليشوك في مقابلة مع مجلة “ArmyInform” إن القوات الجوية تلقت أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Iris-T و Crotale، بالإضافة إلى Gepards ذاتية الدفع المضادة للطائرات من شركاء وحلفاء بلاده الغربيين، مضيفاً أنها تنتظر حاليًا استلام أنظمة صواريخ باتريوت وأستر 30 مامبا.

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