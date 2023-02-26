السيسي عن شائعات بيع قناة السويس: عارف إن المصريين مش هيصدقوا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفترة الماضية شهدت حجمًا كبيرًا من الشائعات والأكاذيب وكان آخرها ما تم تداوله بشأن بيع قناة السويس، معقبًا: “انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا”.



وأضاف “السيسي” خلال كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء :" بغض النظر عن مايتم تداوله فالعملية عبارة عن محاولة عرقلة مصر"، متابعًا أن هذه العرقلة مستمرة وستظل مستمرة، وأن حلها هو الوعي، مؤكدًا على وجده بالفعل: “الوعي لو مكنش موجود مكنتش الناس هتستحمل الظروف الصعبة وغلاء الأسعار”.

