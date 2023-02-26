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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي عن شائعات بيع قناة السويس: عارف إن المصريين مش هيصدقوا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفترة الماضية شهدت حجمًا كبيرًا من الشائعات والأكاذيب وكان آخرها ما تم تداوله بشأن بيع قناة السويس، معقبًا: “انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا”.
 
وأضاف “السيسي” خلال كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء :" بغض النظر عن مايتم تداوله فالعملية عبارة عن محاولة عرقلة مصر"، متابعًا أن هذه العرقلة مستمرة وستظل مستمرة، وأن حلها هو الوعي، مؤكدًا على وجده بالفعل: “الوعي لو مكنش موجود مكنتش الناس هتستحمل الظروف الصعبة وغلاء الأسعار”.
 

عبد الفتاح السيسي قناة السويس سيناء

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