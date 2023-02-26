عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي ينظم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا

صدى البلد

  أعلن الاتحاد الأوروبي عن هبوط طائرتين تحملين مساعدات إنسانية طارئة للناجين من الزلزال في مطار دمشق الدولي، كجزء من جسر جوي إنساني ينظمه الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم للشعب السوري المتضرر من الزلزال.

 
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أنه تم تسليم مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها مثل الخيام الشتوية ومعدات الإيواء والمدافئ، وهذه هي أولى الرحلات الجوية التي تهبط في دمشق، لكنها جزء من سلسلة من الرحلات الجوية التي تنقل المساعدة من المخزونات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في مدينة برينديزي بإيطاليا ودبي ،إلى الشعب السوري في كل من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة والمعارضة من خلال تعبئة قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية. 


وأضاف البيان: بشكل عام سيقدم الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي لسوريا 420 طناً من المساعدات، بما في ذلك 225 طناً من المخزونات الإنسانية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، قدمت 15 دولة أوروبية (وهي: النمسا وبلغاريا وقبرص وألمانيا واليونان وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج وبولندا ورومانيا والسويد وسلوفاكيا وسلوفينيا) مساعدات عينية لسوريا ردًا على تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، وتشمل التبرعات الخيام والأسرة والبطانيات والمدافئ وطرود النظافة والمولدات والغذاء والإمدادات الطبية والمزيد، ويتم تسليم المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا - سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة في شمال غرب سوريا.
وتابع:" يوجد فريق حماية مدنية من الاتحاد الأوروبي في بيروت لتنسيق إيصال المساعدة إلى سوريا، كما يتواجد خبراء الشئون الإنسانية من الاتحاد الأوروبي أيضًا في سوريا يعملون مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وحتى الآن استجاب الاتحاد الأوروبي لكارثة الزلزال بتقديم 10 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 3.9 مليون يورو في شكل أموال جديدة وأكثر من ستة ملايين يورو أعيد تخصيصها من خلال المشاريع الإنسانية الجارية".


أما عن الاستجابة للكارثة في تركيا، أوضح البيان:" أنه تم نشر أكثر من 1650 منقذًا و 110 كلاب بحث عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم عمليات البحث والإنقاذ في تركيا، وبينما تم إلغاء حشد فرق الإنقاذ لا تزال هناك خمس فرق طبية من ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعمل على الأرض، وعالجت أكثر من 4000 شخص حتى الآن كما عرضت 20 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي أيضًا مواد المأوى والمعدات الطبية والأغذية والملابس عبر الآلية".
 

وذكر البيان: أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن حوالي 5.7 مليون يورو للمساعدات الإنسانية لمساعدة الأشخاص المتضررين من الزلزال في تركيا، ومنذ وقوع الزلزال يقدم شركاؤنا في المجال الإنساني للضحايا المساعدة الغذائية والرعاية الصحية والوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والمساعدة النقدية والمأوى".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الزمالك .. وقرار جديد من الأهلي بعد التعادل مع صن داونز .. اجتماع طارئ لتحديد بديل مرتضى منصور

بعد خلعها الحجاب.. رسالة غامضة من حلا شيحة في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الريدز الي النفق المظلم.. ليفربول يفقد 14 نقطة من 7 تعادلات بالبريميرليج

السيسي: الشائعات مستمرة وعملولي فيلم أني هبيع قناة السويس بـ تريليون دولار

بلغ عن مشكلتك من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية.. تفاصيل

أبو الغيط يدعو إلى بلورة رؤية عربية لمستقبل أكثر استدامة

الجولة الثامنة من تسريح الموظفين.. تويتر يكافح من أجل خفض التكاليف

أول تعليق من الكاف على خسارة الزمالك أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان

بار كود معرض لـ إبراهيم العطار بديمي آرت جاليري

احذر.. تناول هذا العلاج يصيبك بالخرف بنسبة 90%

فيديو

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ