عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس الزمالك.. كارتيرون يقترب من قيادة هذا الفريق فنيا والإعلان خلال ساعات

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين توصل إدارة نادي الوداد المغربي إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم كارتيرون بالعودة لتدريب الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية .
وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"كارتيرون مديرا فنيا للوداد المغربي و الاعلان الرسمي بعد قليل".

عمر ربيع ياسين 


كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن إدارة نادي الوداد المغربي تدرس إقالة المدرب المهدي النفطي، بسبب سوء النتائج.


خبرة إفريقية للفرنسي كارتيرون في الملاعب الإفريقية

ويمتلك كارتيرون خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية، حيث سبق له تدريب مازيمبي الكونغولي  والأهلي والزمالك والرجاء المغربي.

كارتيرون الزمالك الوداد عمر ربيع ياسين الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

ترشيحاتنا

استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وسط اتهامات ضده بالتنمر والتحرش

إعلان عاجل من أمريكا بشأن مساعدة الصين عسكريا لـ روسيا

أطلب العفو والصفح.. علي جمعة يوضح أسرار الذكر بـ«أستغفر الله» مائة مرة

شوط أول سلبي بين تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاما.. صديقه يكشف الحقيقة

العملات الأجنبية تتراجع أمام الجنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تبتكر أداة تقبيل عن بُعد للنساء والرجال.. شاهد كيف تعمل؟

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

في بيرو.. علماء الآثار يكتشفون مجمع طقوس إمبراطورية واري القديمة| تفاصيل

بالمايوه .. إطلالة جريئة لـ رزان مغربى من أمام البحر| شاهد

فيديو

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم.. تراجع كبير بعد انتشار الدواجن المجمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ