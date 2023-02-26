ليس الزمالك.. كارتيرون يقترب من قيادة هذا الفريق فنيا والإعلان خلال ساعات

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين توصل إدارة نادي الوداد المغربي إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم كارتيرون بالعودة لتدريب الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية .

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"كارتيرون مديرا فنيا للوداد المغربي و الاعلان الرسمي بعد قليل".

عمر ربيع ياسين



كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن إدارة نادي الوداد المغربي تدرس إقالة المدرب المهدي النفطي، بسبب سوء النتائج.



خبرة إفريقية للفرنسي كارتيرون في الملاعب الإفريقية

ويمتلك كارتيرون خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية، حيث سبق له تدريب مازيمبي الكونغولي والأهلي والزمالك والرجاء المغربي.