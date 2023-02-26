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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في مران الأهلي بعد التعادل مع صن داونز..صور

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته دون راحة إستعداداُ لمواجهة الداخلية المقرر لها بعد غد في بطولة الدوري.
وشهد مران اليوم مفاجاة بمشاركة لاعبي منتخب الشباب مصطفي مخلوف وكريم الدبيس بعد إنتهاء مشاركتهم في بطولة أفريقيا تحت 20 عام
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مع فريق صن داونز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بطولة الدوري مصطفى مخلوف كريم الدبيس بطولة أفريقيا تحت 20 عام

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