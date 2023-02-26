واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته دون راحة إستعداداُ لمواجهة الداخلية المقرر لها بعد غد في بطولة الدوري.
وشهد مران اليوم مفاجاة بمشاركة لاعبي منتخب الشباب مصطفي مخلوف وكريم الدبيس بعد إنتهاء مشاركتهم في بطولة أفريقيا تحت 20 عام
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق صن داونز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
مفاجأة في مران الأهلي بعد التعادل مع صن داونز..صور
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته دون راحة إستعداداُ لمواجهة الداخلية المقرر لها بعد غد في بطولة الدوري.